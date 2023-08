Corteo Bembo, il sindaco di Mercogliano: “Con voi, anche se per qualcuno siete incivili”

“Ai ragazzi di Mercogliano che ieri sera, in maniera educata e composta, hanno auspicato verità e giustizia per Roberto Bembo, da sindaco e da avvocato, dico: SONO CON VOI, anche se per qualcuno ciò significa essere incivili”. Lo scrive su facebook il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio.

“Cari ragazzi – continua il primo cittadino mercoglianese -, sappiate che il vostro gesto, il vostro silenzio, i vostri abbracci sono stati un messaggio senza precedenti.

Una muta richiesta che fa molto più rumore di tante parole fuori posto e di dubbio gusto.

Ieri ero con voi anche se non fisicamente e continuerò ad essere con voi, continuiamo a onorare la memoria del nostro caro Roberto, continuiamo a onorare il nome della Mercogliano civile che è contro ogni forma di violenza e illegalità, continuiamo a credere nella giustizia e non cadiamo in nessuna provocazione. Forse non ve ne siete ancora accorti, ma avete dato una lezione di civiltà a molti.”