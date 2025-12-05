VIDEO-FOTO/ Mostra Avellino, Buonopane: “Il calcio ci ha fatto conoscere a livello nazionale”

È stata inaugurata presso l’hub di Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, la mostra “1912. Storia di una passione”, un percorso espositivo che racconta oltre un secolo di storia dell’Us Avellino, tra sport, cultura e identità territoriale. Al taglio del nastro hanno preso parte il presidente della Provincia Rizieri Buonopane, il presidente dell’Us Avellino Angelo Antonio D’Agostino e i rappresentanti dell’associazione “…Per la storia”, promotrice dell’iniziativa.

La mostra propone un viaggio immersivo nella memoria biancoverde, dalle origini del club alle grandi stagioni, tra cimeli, foto storiche, testimonianze e installazioni multimediali. Un racconto che abbraccia più di cento anni di calcio e di appartenenza, restituendo il legame profondo tra la squadra e la sua comunità.

L’esposizione resterà aperta fino al 28 febbraio 2026, ma già si lavora per renderla permanente. “Occorre riscoprire la storia per guardare tutti insieme al futuro” ha affermato il presidente Buonopane, sottolineando il valore culturale e identitario del progetto.

D’Agostino ha acceso l’entusiasmo dei presenti: “La prossima mostra con l’Avellino in Serie A? Sarebbe una bella pagina da scrivere, ce lo auguriamo e ci lavoreremo”.