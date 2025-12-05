Allarme truffe telefoniche a Contrada: il sindaco avverte i cittadini

Si riporta l’avviso del Sindaco di Contrada:
In queste ore sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini che sono stati contattati sulle utenze telefoniche fisse da sedicenti operatori del tribunale di Avellino, che li avvertivano di presunte squadre di ladri in movimento per il paese.
Con tale scusa sono state chieste informazioni alle persone contattate sul numero di occupanti l’abitazione, gli orari di lavoro, la presenza di anziani e di autoveicoli a disposizione del nucleo familiare.
Smentisco categoricamente che nel tribunale di Avellino vi siano uffici preordinati ad avvisare i cittadini in tal senso; né che alcun carabiniere è stato inviato per verificare lo stato di sicurezza delle abitazioni.
Invito tutti i cittadini di Contrada, ove contattati, a non fornire informazioni personali, a chiedere le generalità delle persone che li contattano e i numeri delle utenze e a contattare immediatamente il Comando dei Carabinieri di Baiano o la locale Caserma di Forino.
Il Comando dei Carabinieri di Baiano è stato informato di tale situazione.
Massima attenzione.