Montoro: Comunità in festa per i 102 anni della signora Annunziata Giliberti

Un compleanno davvero speciale quello celebrato ieri a Montoro, dove la comunità parrocchiale si è stretta con affetto attorno alla carissima Annunziata Giliberti, che ha raggiunto il traguardo dei 102 anni. Circondata dall’amore dei suoi familiari e dei tanti che le vogliono bene, la signora Annunziata ha ricevuto non solo auguri e sorrisi, ma anche una preghiera particolare da parte di don Adriano, che ha voluto renderle omaggio con parole piene di gratitudine.

«Auguri di ogni bene, avvalorati dalla preghiera – ha dichiarato il parroco – alla nostra cara Annunziata Giliberti, che oggi festeggia il suo 102° compleanno. Grazie per la tua bella e gioiosa testimonianza di vita e di fede. Sei un grande esempio per noi e per le nuove generazioni. Con te diciamo grazie al Signore per il dono della vita. Il Signore ti benedica sempre».