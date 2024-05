VIDEO-FOTO/ “Il Campo Largo si può fare, Avellino ne è la prova”

“Il Campo Largo si può fare, Avellino ne è la prova”. E’ il coro unanime dei partecipanti alla conferenza di presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Antonio Gengaro. Sala gremita quella Convegni del Viva Hotel che ha ospitato l’iniziativa. Con l’ex Vicesindaco di Di Nunno i rappresentanti delle forze politiche che lo sostengono. A partire dal Presidente dei senatori Pd Francesco Boccia e dal Vicepresidente nazionale del M5s Michele Gubitosa.

Ma in sala erano presenti gli onorevoli Piero De Luca e Toni Ricciardi (entrambi Pd), Francesco Borrelli (Verdi), il senatore di Sinistra Italiana Beppe De Cristofaro, i consiglieri regionali Maurizio Petracca (Pd) e Vincenzo Ciampi (M5s), il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane e ancora Giancarlo Giordano, Rosetta D’Amelio, Enzo De Luca, Generoso Picone, i consiglieri comunali uscenti Francesco Iandolo, Luca Cipriano, Marietta e Nicola Giordano, Ettore Iacovacci e Nando Picariello. Con loro i candidati alle Europee Lucia Annunziata, Sandro Ruotolo e Francesco Todisco e tanti altri ancora. “Avellino come laboratorio politico – è il ragionamento comune -. Questa città ha dimostrato come l’unità nel fronte progressista non solo è possibile ma esiste già”.