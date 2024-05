Gubitosa lancia Gengaro: “Mandiamo a casa il trio Festa-D’Agostino-Petitto”

“Dobbiamo mandare a casa il trio Festa-Petitto-D’Agostino perché sono stati loro a governare la città in questi cinque anni e sono stati loro a fare sfracelli politici”. Lo dichiara a gran voce il Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, presente questo pomeriggio alla presentazione ufficiale del candidato sindaco del campo progressista Antonio Gengaro. Con Gubitosa e Gengaro, al Viva Hotel, anche i riferimenti politici di Pd, Sinistra Italiana e Verdi. In sala – tra gli altri – Francesco Boccia, Piero De Luca, Maurizio Petracca, Giancarlo Giordano, Beppe De Cristofaro e Francesco Borrelli.

“Siamo i primi ad aver ufficializzato il candidato sindaco – continua il deputato pentastellato -. Negli altri schieramenti c’è chi come Rino Genovese che si vergogna dei simboli dei partiti di Centrodestra che lo sostengono e ha chiesto di nascondere Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia nella scheda elettorale. Vi rendere conto? – tuona Gubitosa – Un candidato sindaco che vuole i voti della Destra ma che si vergogna dei simboli di partito e quindi delle scelte politiche compiute da questo Governo, come il voler togliere lo sgravio contributivo alle imprese del bonus Decontribuzione Sud o la proposta di legge sull’Autonomia Differenziata che non fa altro che dividere l’Italia. Il fronte progressista invece – continua il Vicepresidente M5s – non si nasconde, c’è ed è vivo. Abbiamo una compagine seria che può rappresentare tutte le anime e le esigenze della città”.

Tutto pronto anche per quanto riguarda la lista del Movimento 5 Stelle che sosterrà il candidato sindaco Gengaro. “La lista è già chiusa e abbiamo anche raccolto le firme necessarie per presentarla – conclude Gubitosa -. Siamo pronti, dobbiamo solo partire e spero che presto riusciremo a mettere fine al periodo del trio che ha governato il Comune e la città negli ultimi cinque anni ovvero Festa, D’Agostino e Petitto”.