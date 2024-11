VIDEO-FOTO/ Dopo la Piscina Comunale, sopralluogo della Commissione Bilancio ai campetti di Valle

“Questa è l’eredità di Festa”. Ci va giù pesante il Presidente della Commissione Bilancio Nicola Giordano che insieme ai colleghi Rino Genovese (Patto Civico) e Antonio Bellizzi (Per Avellino) ha effettuato un sopralluogo nel quartiere di Valle.

In particolare, i consiglieri comunali hanno ispezionato i cosiddetti Campetti “Huber”, con loro i funzionari dell’ufficio tecnico e del settore patrimonio di Palazzo di Città, per prendere contezza dello stato dei luoghi, abbandonati dall’inizio della scorsa legislatura. I campetti, che versano in uno stato di totale degrado, non sono più stati utilizzati dopo lo sgombero forzato dell’agosto del 2019.

Intanto, proprio da Piazza del Popolo, fanno sapere che per l’area sportiva di Valle è pronta la procedura per la riqualificazione e l’affidamento.