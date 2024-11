No alla violenza di genere: studenti al Cine-Teatro Eliseo per uno spettacolo teatrale

Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Demetra con la Casa di Accoglienza per Donna maltrattate “Antonella Russo” e il Cav “Demetra è Donna” ha organizzato, grazie al supporto della Fondazione “Una nessuna centomila”, uno spettacolo teatrale dal titolo “Fuori c’è il sole”.

L’evento, patrocinato dalla Rete REAMA e dal Comune di Avellino, ospiterà alle ore 10.30, presso il Cine-Teatro Eliseo, 300 studenti provenienti dalle scuole secondarie di II grado di Avellino.

Al termine dello spettacolo, per la regia di Gigi Savoia e a cura dell’attrice irpina Angela Caterina, è previsto un momento di confronto e riflessione con i ragazzi sul tema della violenza di genere.

L’evento rappresenta anche l’occasione per evidenziare il contributo della Fondazione Grimaldi per la realizzazione del progetto “Costruiamo Benessere”, che sta permettendo la ristrutturazione di uno spazio della Casa, in modo da renderla più accogliente.