Area sportiva di Valle, pronta la procedura per la riqualificazione e l’affidamento

Su input della giunta comunale, il Comune di Avellino è pronto a realizzare la riqualificazione dell’area sportiva di via Marotta, a Valle, ed a pubblicare la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento. Il settore Patrimonio di Piazza del Popolo ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la realizzazione degli interventi necessari.

Nello specifico, si procederà alla riqualificazione totale degli spogliatoi, comprese le opere di impermeabilizzazione dei locali e gli impianti, al rifacimento della scala di collegamento tra zona spogliatoi e il giardino a quota superiore, all’installazione di due cancelli di accesso da via Guaschino e da via Santoli, al rifacimento della rete perimetrale ed alla sostituzione dei manti erbosi di entrambi i campetti da gioco, nonché a tutte le opere al contorno.

Lo strumento utilizzato sarà quello della concessione. Un adeguato piano economico consentirà il ritorno dell’investimento al nuovo gestore, che sarà individuato attraverso un bando pubblico ormai prossimo alla pubblicazione. Un lavoro, quello portato a compimento, che è partito sin dall’insediamento dell’Amministrazione Nargi.

«Grazie al lavoro svolto dagli uffici del settore Patrimonio ed alle procedure attivate – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – siamo pronti a restituire a Valle ed all’intera città, una struttura sportiva a cui gli avellinesi erano particolarmente legati. Finalmente, il centro sportivo potrà essere adeguatamente riqualificato e gestito, anche e soprattutto sulla base di un Piano economico e finanziario sostenibile ed attuabile. Il bando – assicura il Sindaco – è ormai pronto. A giorni, potremo dare il via all’iter che restituirà nuova vita al complesso sportivo e nuovo decoro al quartiere».