VIDEO-FOTO/ Avellino, una città che sprofonda

In attesa degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria annunciati dal Comune, le strade di Avellino continuano a dare segnali allarmanti. È il caso di via Dorso, dove il manto stradale ha raggiunto condizioni di grave deterioramento, al punto da rappresentare un pericolo per la circolazione e rasentare i limiti della percorribilità. Non si tratta di un caso isolato: diverse arterie cittadine mostrano crepe, cedimenti e buche sempre più profonde. Una situazione divenuta insostenibile per automobilisti e pedoni.

La sindaca Laura Nargi, in vista dell’approvazione del bilancio comunale attesa per giovedì 17 aprile, ha assicurato interventi tempestivi: «Una volta approvato il bilancio, opereremo con grande celerità per completare i lavori prima possibile». Una promessa che arriva mentre l’asfalto continua a cedere e i cittadini chiedono interventi urgenti ora che il dissesto stradale si è trasformato in emergenza vera e propria.