Incendio in un’abitazione a Chiusano, le immagini dei Vigili del Fuoco

Alle ore 12:52 circa, una segnalazione pervenuta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino ha richiesto un intervento per un incendio sviluppatosi a Chiusano San Domenico, in via Guglielmo Marconi.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un capanno situato nel giardino retrostante un’abitazione, per poi propagarsi all’edificio stesso. Sul posto è stata inviata una squadra della sede centrale con Autopompa Serbatoio (APS), due autobotti, un’autoscala, il capoturno e il funzionario di guardia, supportati da una squadra del distaccamento di Montella.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione, i Vigili Urbani di Chiusano San Domenico e altri enti preposti alla gestione dell’emergenza.

In via precauzionale, considerata la vicinanza dell’area interessata a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, è stata disposta l’evacuazione temporanea degli istituti scolastici.

Al momento, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.