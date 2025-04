Bilancio: Nargi e Festa trattano su come far quadrare i conti

Bilancio previsionale: si tratta per trovare una quadra anche politica e non solo dopo i rilievi dei revisori dei conti. Il percorso sembra essere stato individuato in un nuovo patto programmatico tra la sindaca Laura Nargi e i festiani, sulla scorta di quanto avvenuto già a Natale, che consiste in un elenco di come investire i milioni di euro stanziati dalla Regione con i Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (Prius).

Eccoli nel dettaglio:

1. Completamento riqualificazione Castello Longobardo con realizzazione di un percorso multimediale: 1M;

2. Riqualificazione centro storico Picarelli: 1,2 M;

3. Riqualificazione centro storico Valle e Piazza Morosini: 0,7 M;

4. Realizzazione Centro Giovani a San Tommaso e riqualificazione playground e strutture sportive: 0,7 M;

5. Realizzazione Smile Arena: 1,2 M;

6. Riqualificazione Teatro Carlo Gesualdo e Parco “Dragone”: 1,7 M;

7. Riqualificazione Cinema Ex Eliseo: 1M;

8. Riqualificazione Piazza Amendola e Restauro Statue Dogana: 1,5 M;

9. Riqualificazione Centro Sociale Della Porta: 1M;

10. Completamento palestra San Tommaso: 0,5 M;

11. Riqualificazione Campo Sportivo “Roca”: 1 M;

12. Realizzazione C.I.E.L.O.: 3,3 M

13. Realizzazione Museo dell’Emigrazione: 1 M;

14. Realizzazione Museo del Terremoto: 1 M:

15. Completamento Riqualificazione Palazzo De Peruta: 0,5 M;

16. Completamento struttura sportiva a Bellizzi: 0,7 M

17. Realizzazione CIARLI (Centro Intercomunale per l’Accoglienza di Randagi e feLIni): 2 M