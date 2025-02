VIDEO/ Foibe, al Convitto Nazionale di Avellino la Cerimonia per il “Giorno del Ricordo”

“Ricordare affinché questi orrori non accadano più, affinché le pagine nere della nostra storia non ritorniamo a riviverle”. Con questo monito, il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso si è rivolta agli alunni del Convitto Nazionale di Avellino, in occasione della cerimonia per il “Giorno del Ricordo”, tenutasi per onorare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra.

A fare gli onori di casa è stato il dirigente scolastico Attilio Lieto, che ha accolto i massimi rappresentanti territoriali, sia civili che militari. Alla cerimonia, che si è svolta nella scuola di Corso Vittorio Emanuele, erano presenti, oltre al Prefetto, la vicesindaca Marianna Mazza, il Procuratore Domenico Airoma, il Questore Pasquale Picone, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Domenico Albanese e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Leonardo Erre.

Particolarmente coinvolti nell’iniziativa sono stati gli studenti, che si sono cimentati in una rappresentazione sulla pace ispirata all’incontro del luglio 2020 tra il presidente della Repubblica Italiana e quello sloveno, tenutosi davanti alla foiba di Basovizza.

L’impegno degli studenti, come ha sottolineato il dirigente scolastico Lieto, è stato un elemento centrale della commemorazione, affinché il ricordo di quei tragici avvenimenti possa essere trasmesso alle nuove generazioni con consapevolezza e responsabilità. Gli allievi, attraverso le ricerche storiche effettuate, le letture di testimonianze e le rappresentazioni artistiche, hanno dimostrato l’importanza della partecipazione attiva nella diffusione della conoscenza delle vicende storiche nazionali.