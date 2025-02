80° anniversario scomparsa Giovanni Palatucci: proseguono le iniziative della Questura di Avellino

In occasione dell’80° anniversario della scomparsa di Giovanni Palatucci, la Questura di Avellino ha promosso un ciclo di incontri formativi per approfondire tematiche di particolare rilevanza sociale, a seguito del primo convegno tenutosi lo scorso 27 gennaio in Questura sul tema “Quando l’odio diventa reato”.

L’iniziativa ha visto questa mattina due importanti appuntamenti presso istituti

scolastici della città. Il primo incontro si è svolto alle ore 9:30 presso l’Istituto IPSEOA “Manlio Rossi Doria” di Avellino, dove i relatori – il Vice Questore Aggiunto Dott. Vincenzo Sullo, Dirigente della DIGOS, e l’Ispettore Salvatore De Milato – sono stati accolti dalla Dirigente scolastica Dr.ssa Maria Teresa Cipriano. Nel corso dell’evento, il Dott. Sullo ha trattato il tema “La prevenzione dei crimini d’odio”, mentre l’Ispettore De Milato ha ricordato l’alto valore della figura di Giovanni Palatucci, evidenziando il suo sacrificio e il suo impegno nella tutela dei perseguitati durante la Seconda Guerra Mondiale.

Successivamente, alle ore 11:00, il secondo incontro si è svolto presso il Plesso “A. Amatucci” dell’Istituto “De Sanctis-D’Agostino” di Avellino, dove i relatori sono stati accolti dal Dirigente scolastico Ing. Pietro Caterini, dagli alunni e dal personale docente. Anche in questa occasione, gli studenti hanno partecipato con grande interesse, apprezzando i contenuti degli interventi e mostrando sensibilità verso i temi affrontati.

La Questura di Avellino, attraverso queste iniziative, intende mantenere vivo il ricordo di Giovanni Palatucci e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della legalità, della prevenzione dei crimini d’odio e del rispetto dei diritti umani.