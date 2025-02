Vecchia si dimetta da responsabile provinciale della Lega di Avellino. Cantalamessa nuovo commissario

«Gianluca Cantalamessa è il nuovo commissario in provincia di Avellino, collegio in cui è stato eletto senatore della Lega, raccogliendo il testimone di Salvatore Vecchia che ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi». Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi, che aggiunge: «Prendiamo atto delle volontà di Salvatore Vecchia di dedicare maggiori energie al proprio impegno amministrativo e sono certo che continuerà a dare un prezioso contribuito al partito portando avanti il suo impegno sul territorio. Sempre nell’ottica di una nuova riorganizzazione della Lega Campania, è stato confermato Luigi Bocchino come coordinatore della provincia di Benevento, in piena continuità di un operato che ci vede in sintonia».

QUESTO INVECE IL COMUNICATO DI DIMISSIONI DI SALVATORE VECCHIA:

“Questa mattina ho comunicato all’on. Gianpiero Zinzi, Coordinatore Regionale della Lega, le mie dimissioni da responsabile provinciale di Avellino. Da settimane sto valutando un mio impegno nelle prossime competizioni elettorali e ho reputato doveroso spogliarmi della responsabilità di partito”. Lo scrive in una nota ufficiale l’ormai ex coordinatore irpino del partito del “carroccio”, Salvatore Vecchia. “Ho indirizzato la mia nota – continua il sindaco di Cassano Irpino – anche al senatore Claudio Durigon e al segretario federale senatore Matteo Salvini che ringrazio per le parole di affetto, stima e apprezzamento. Ringrazio i militanti e i dirigenti che in questi anni sono stati sempre disponibili, ai quali resto legato da affetto e gratitudine”. “Auguro all’onorevole Zinzi e al partito – conclude Vecchia – di raggiungere nuovi successi e ambiziosi traguardi”.