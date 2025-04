VIDEO/ Ecco i bus elettrici con lo skyline di Avellino. A bordo anche Nargi

Continua la rivoluzione elettrica del trasporto pubblico locale: dopo gli autobus plug-in della Regione Campania, arrivano anche quelli del Comune di Avellino con tanto di facciata biancoverde e la seriografia dello skyline della città. A bordo questa mattina anche la sindaca Laura Nargi, il manager dell’Air Anthony Acconcia e l’assessore alla Mobilità Mario Spiniello.

“Con gli 8 bellissimi nuovi bus elettrici che abbiamo acquistato con i fondi del PNRR rinnoviamo la flotta dei mezzi impiegati per il Trasporto pubblico locale e rendiamo il servizio ancora più performante e capillare – afferma soddisfatta la fascia tricolore che continua – Sei di questi mezzi, già pronti per essere messi su strada, hanno una capienza di 18 posti a sedere e una autonomia di 150 km. Gli altri due, invece, sono più grandi e possono ospitare fino a 40 persone comodamente sedute, con una autonomia che può raggiungere i 300 km con una ricarica. In questo modo rendiamo il TPL più moderno, più funzionale, più confortevole e soprattutto più sostenibile, grazie alle emissioni in atmosfera ridotte allo zero. E con la serigrafia dello skyline della nostra città, anche più bello e identitario”.

Un ulteriore passo in avanti per l’amministratore unico di Air Acconcia che guarda già al prossimo futuro: “Arriveranno altri trenta bus elettrici in più vorremmo installare sul tetto dell’Autostazione e in tutti i depositi dei pannelli solari per recuperare energie alternative. Sarà un altro passo in avanti verso una mobilità sempre più sostenibile”.

“Oggi è una giornata molto importante – aggiunge infine il titolare alla Mobilità Spiniello – in quanto con la messa in esercizio di questi 8 nuovi bus, siamo nelle condizioni di poter garantire un trasporto pubblico più efficiente, più moderno e confortevole e più sostenibile, che deve essere alla base del nuovo sistema integrato per la mobilità urbana che in questi mesi metteremo a punto. Con i nuovi bus acquistati dall’ente di piazza del Popolo e affidati in concessione all’Air amplieremo la flotta a servizio della città e miglioreremo il servizio del trasporto pubblico urbano e con l’ampliamento del tracciato della Metropolitana leggera che darà senso vero al vettore per collegare Mercogliano e Atripalda con il capoluogo”.