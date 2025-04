Montefredane celebra la dott.ssa Fiore: domani il conferimento della Civica Benemerenza

Domani, sabato 5 aprile, alle ore 11:00, l’Aula Consiliare “Giuseppe Pisano” di Montefredane ospiterà una cerimonia particolarmente significativa per l’intera comunità: il conferimento della Civica Benemerenza alla Dott.ssa Daniela Fiore, concittadina che si è distinta per il suo profondo impegno professionale e umano nel campo della donazione di organi e tessuti.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Ciro Aquino, ha voluto rendere omaggio a una figura che, con competenza e dedizione, ha saputo affermarsi nel panorama sanitario nazionale, ricoprendo attualmente il ruolo di responsabile dell’U.O.S. Donazione di Organi e Tessuti e Direttore f.f. dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione presso l’AST Fermo, nella Regione Marche. Il suo lavoro quotidiano e la sua costante opera di sensibilizzazione rappresentano un esempio di alto senso civico, oltre che una testimonianza concreta del valore del dono come atto d’amore verso il prossimo.

Nel corso della mattinata, dopo il saluto del sindaco Aquino, sarà proiettato il video “Un coro per la vita”, toccante racconto corale sul significato della donazione. A seguire, la Dott.ssa Fiore terrà un intervento dal titolo “Una scelta in comune. Espressione della volontà donativa. Falsi miti vs realtà”, nel quale affronterà con chiarezza il tema della consapevolezza e dell’informazione come strumenti fondamentali per superare dubbi e paure legati alla donazione. Interverrà anche il Dr. Gaetano Castellano, Coordinatore Territoriale Donazioni per l’ASL di Avellino e Direttore dell’U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Medicina del Dolore dell’Ospedale “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, che illustrerà il funzionamento della rete trapiantologica sul territorio e l’importanza della collaborazione tra professionisti e istituzioni. La cerimonia si concluderà con il conferimento ufficiale dell’onorificenza alla Dott.ssa Fiore, in un clima di riconoscenza, emozione e partecipazione collettiva. Un momento di alto valore simbolico, che Montefredane dedica non solo a una sua figlia illustre, ma anche a un tema di straordinaria importanza per la salute pubblica e la solidarietà umana.