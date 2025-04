Ecomafia in terra irpina: il 16 aprile la presentazione dei dati al Circolo della Stampa

“Un viaggio tra i numeri e le storie della criminalità ambientale in Irpinia nell’ultimo decennio. Quali sono le minacce per il nostro territorio? Come possiamo combatterle?”. Queste le domande che, insieme alla presentazione dei dati sull’Ecomafia in terra irpina, proporranno le associazioni Libera e Legambiente di Avellino, in un’iniziativa prevista per il prossimo 16 aprile al Circolo della Stampa. L’evento si terrà alle ore 11, con il patrocinio del CESVOLAB Irpinia-Sannio.