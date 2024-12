VIDEO e FOTO/ La Torre Aragonese di Pietradefusi si trasforma in un Villaggio di Natale

Nel cuore di Pietradefusi, un piccolo borgo della provincia di Avellino, la magia del Natale prende vita per la prima volta all’interno della storica Torre Aragonese. Il “Villaggio di Natale”, organizzato dal Comune di Pietradefusi, è pronto ad accogliere visitatori dal 14 al 15 dicembre e poi ancora il 21 e 22 dicembre, con un programma ricco di eventi, mercatini e tante sorprese per grandi e piccoli.

Il Villaggio di Natale nella Torre Aragonese è un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Pietradefusi e numerosi operatori locali, che con entusiasmo hanno contribuito a creare un evento unico. L’amministrazione comunale ha voluto offrire alla comunità e ai visitatori un Natale speciale, all’insegna della convivialità, della cultura e della tradizione.

La Torre Aragonese, uno dei principali simboli di Pietradefusi, diventa il palcoscenico ideale per un evento che unisce tradizione e innovazione. Con il suo fascino medievale e la vista mozzafiato sul paesaggio circostante, la Torre accoglie i visitatori in un’atmosfera incantata, con le sue antiche mura che sembrano raccontare storie di tempi lontani. L’evento è pensato proprio per offrire un’esperienza unica, dove storia e magia del Natale si intrecciano in un solo luogo.

Uno degli elementi centrali del Villaggio di Natale è senz’altro il mercatino natalizio, che si snoda tra le suggestive stanze della Torre. Qui, artigiani e produttori locali propongono una vasta selezione di prodotti: decorazioni fatte a mano, dolci tradizionali, e regali unici per ogni esigenza. Ognuno di loro racconta una storia di creatività e passione, perfetta per chi cerca un regalo speciale o desidera assaporare i sapori tipici delle feste.

Inoltre, il Villaggio di Natale offre un angolo di street food, che propongono prelibatezze gastronomiche che riscalderanno i cuori di tutti i visitatori. Ogni angolo del villaggio sarà un tripudio di profumi e sapori che richiamano la tradizione natalizia.

Ma, il Villaggio di Natale non è solo questo, ma un vero e proprio centro di intrattenimento e divertimento per tutte le età. Durante le giornate dell’evento, i visitatori potranno godere di spettacoli musicali, performance dal vivo che daranno il via alla stagione delle festività con un’atmosfera gioiosa e festante.

Per i bambini, si prevede un incontro speciale con Babbo Natale, pronto ad ascoltare le richieste di ogni piccolo visitatore.

Dunque, l’evento pensato per tutte le età, è un’opportunità per trascorrere insieme momenti speciali in famiglia, con amici o in compagnia di una dolce passeggiata tra le mura della Torre Aragonese.

L’ingresso al Villaggio di Natale è gratuito per vivere una magica opportunità.