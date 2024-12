Christian, giovanissimo sous chef ed un piatto per raccontare le ricchezze del Vallo

VALLO LAURO- Un piatto puo’ raccontare una terra e la sua ricchezza? A quanto pare si’. Nocciole e funghi del Vallo di Lauro al centro di una ricetta che finisce su un prestigioso catalogo di una Accademia del gusto campana. Spaghetti con nocciole camponiche e funghi, prodotti e raccolti nel Vallo, suggeriti da un giovanissimo sous chef, Christian Santaniello, studente dell’Alberghiero di Marzano, diciassette anni, che da almeno quattro anni si dedica alla passione che nei suoi progetti ed ormai e’ diventata una professione: la cucina. E se all’amore per i fornelli e per ricette semplici ma nel solco della tradizione si unisce anche quello per il territorio, la scoperta del Vallo può passare anche attraverso il gusto. Così basta una porzione di granella di nocciole, una dose di funghi porcini, quelli cercati nelle montagne di Quindici, aglio e olio ed il piatto e’ pronto. Il giovanissimo Christian si è già distinto nel dicembre scorso conquistando ben tre premi ai Campionati Italiani della Cucina. Quello da Junior Chef e primo posto nei Campionati Italiani di Cucina Tradizionale, secondo posto nel Team Professionisti e un ulteriore secondo posto nella categoria Junior Chef.