VIDEO/ Di Nunno, Manfredi: “Punto di riferimento”. Nargi: “Realizziamo il suo sogno di una città verde”

“Dieci anni rappresentano anche un tempo simbolico per ricordare un grande politico.” Con queste parole, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha commemorato Antonio Di Nunno nel decimo anniversario della sua scomparsa. L’occasione è stata il convegno organizzato in suo onore, tenutosi nella sala blu dell’ex Carcere Borbonico.

“Oltre a essere un politico lungimirante, ricordo Antonio Di Nunno come un uomo gentile e garbato, qualità rare nel mondo civile e, soprattutto, in politica. Ero piccola, ma conservo il ricordo del suo sorriso, che lo accompagnava mentre girava per la città.” La sindaca ha sottolineato come Di Nunno non sia stato solo un punto di riferimento, ma anche una vera e propria fonte di ispirazione per tutti i sindaci che lo hanno succeduto, lei compresa. “Quest’amministrazione – ha precisato – prosegue il cammino intrapreso dalla precedente, cercando di realizzare il sogno di Di Nunno di un’infrastruttura verde ed ecologica che parta da Borgo Ferrovia, con il Parco del Fenestrelle. Un parco che dialoghi con quello della Stazione e che crei un corridoio ecologico che arrivi fino al centro città, favorendo lo sviluppo turistico ed economico di Avellino.”

A margine del convegno, che ha visto tra i partecipanti anche Antonio Gengaro, Generoso Picone e il docente-saggista Isaia Sales, è stato conferito il “Premio di Architettura e Urbanistica Franco D’Onofrio” alla professoressa Laura Lieto, ordinaria di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II e vicesindaca di Napoli. “Un riconoscimento che mi onora”, ha commentato Lieto. “Vale ancora di più perché a conferirlo è la mia città, dove sono nata e ho iniziato i miei studi.”

Tra i presenti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha così ricordato Antonio Di Nunno: “L’ho conosciuto come sindaco, politico e intellettuale impegnato. È stata una figura di grande spicco, tanto che oggi è ancora un punto di riferimento per chi crede in un’amministrazione partecipata e nella trasformazione del territorio.”