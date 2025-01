Montella, nonna Rosina festeggia i suoi 100 anni: castagne e vino nel suo menu’

MONTELLA- Castagne ed un bicchiere di vino possono essere l’elisir di una lunga vita? E’ molto probabile. Anche perché nel menù delle neo centenaria irpina residente a Montella, Rosina Chiaradonna, ogni giorno a mezzogiorno c’e’ un bicchiere di vino e le castagne, come tante negli anni scorsi anche raccolte da nonna Rosina, non possono mai mancare. Ieri, per festeggiare il traguardo raggiunto, c’era tutta la sua numerosissima famiglia, che ieri si è stretta intorno alla neo centenaria. Sei fratelli e sorelle, uno giunto anche dalla Svizzera e i numerosissimi nipoti. Non poteva mancare il saluto istituzionale. A fare gli auguri a nonna Rosina ci ha pensato il vicesindaco Anna Dello Buono che ha consegnato una targa da parte dell’ amministrazione comunale alla concittadina che ha festeggiato il suo compleanno numero cento. Una festa per la comunità di Montella e per l’Irpinia.