Il presidente Cusano: “Verso una sanità più forte e professionisti sempre più qualificati”

Con l’inizio del nuovo mandato, il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, dott. Rocco Cusano, ha delineato le linee programmatiche che guideranno il lavoro della squadra eletta. L’obiettivo principale è consolidare i risultati ottenuti negli anni passati e lavorare per il progresso della professione infermieristica, ponendo al centro formazione, collaborazione e valorizzazione delle competenze.

Presidente Cusano, come vede questa riconferma e quali sono le prime azioni che la nuova squadra intende intraprendere?

“Sono orgoglioso della fiducia che ci è stata nuovamente accordata. Questo mandato è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto l’impegno costante del Vicepresidente, dott. Modestino Matarazzo, del Segretario, dott. Salvatore Armato, e della Tesoriere, dott.ssa Barbara Venezia e di tutti i colleghi che fanno parte di questa squadra ovvero del consiglio direttivo, dell’albo degli infermieri e infermieri pediatrici e dei revisori dei conti. La loro professionalità e dedizione continueranno ad essere fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Il nostro impegno sarà orientato a garantire una crescita costante della professione, attraverso iniziative concrete e mirate.”

Quali saranno le priorità di questo mandato?

*“Abbiamo definito un programma ambizioso ma necessario per rispondere alle sfide attuali e future. Tra i nostri obiettivi principali c’è l’istituzione di un Master di I livello e di una Laurea Magistrale per gli infermieri qui in irpinia. Crediamo che una formazione avanzata sia la chiave per elevare le competenze dei nostri infermieri e rispondere alle esigenze di una sanità in continua evoluzione.

Inoltre, stiamo lavorando per creare una consulta permanente delle società scientifiche, che permetta di promuovere la ricerca e favorire il dialogo tra i professionisti. Un altro punto cruciale sarà il potenziamento dell’offerta formativa, per fornire agli infermieri strumenti innovativi e aggiornati per la pratica professionale.

Un ulteriore traguardo importante che intendiamo raggiungere è l’acquisto di una nuova sede per gli infermieri irpini. Vogliamo dare una vera e propria casa alla nostra comunità professionale, un luogo in cui potersi incontrare, formarsi e sentirsi parte integrante di una realtà sempre più inclusiva e dinamica. Questo spazio sarà dedicato a tutti i nostri iscritti, per attività formative, eventi e momenti di confronto, rafforzando il senso di appartenenza e la collaborazione.”*

Ci sono anche temi più delicati che intendete affrontare?

*“Certamente. Uno degli aspetti su cui intendiamo intervenire è la questione della internalizzazione del personale infermieristico del servizio di emergenza territoriale. È una tematica complessa, ma riteniamo fondamentale garantire una maggiore stabilità lavorativa e migliori condizioni per chi opera in un contesto cruciale come l’emergenza-urgenza.

In parallelo, rafforzeremo la collaborazione con altri ordini professionali, enti e istituzioni provinciali. Solo con una rete solida possiamo costruire una sanità più forte e inclusiva.”

Guardate anche ai giovani e alla sensibilizzazione verso la professione?

*“Assolutamente sì. Abbiamo in programma di avviare percorsi di orientamento alla professione infermieristica ed educazione sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado. Vogliamo avvicinare i giovani a questa straordinaria professione, far comprendere l’importanza del nostro lavoro e formare cittadini più consapevoli.

Parallelamente, ci impegneremo a promuovere una maggiore cultura della salute, sensibilizzando la popolazione su temi di prevenzione e benessere. È un altro tassello fondamentale per costruire un futuro più sano per tutti.”*

In conclusione, quale messaggio vuole lasciare agli iscritti?

*“Desidero ribadire che questo mandato sarà dedicato a voi, professionisti che ogni giorno mettete cuore e competenza nel vostro lavoro. La nostra priorità è sostenervi, tutelarvi e offrirvi gli strumenti necessari per crescere e affrontare le sfide di una sanità in evoluzione.

Come Ordine, vogliamo essere un punto di riferimento, un luogo di confronto e una voce forte che rappresenti la professione infermieristica in tutte le sedi. Insieme possiamo fare la differenza.”*

Un programma ambizioso, quello delineato dal neo presidente e dalla sua squadra, che punta a valorizzare la professione infermieristica e a garantire il miglioramento continuo delle competenze e delle condizioni lavorative dei suoi iscritti. La nuova sede, dedicata agli infermieri irpini, rappresenterà un simbolo concreto di questa visione: un luogo fisico e simbolico in cui costruire il futuro della professione.