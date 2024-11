VIDEO/ Dentro la Piscina Comunale di Avellino: tra “infiltrazioni” e acqua stagnante

Dentro la Piscina Comunale di Avellino, tra coperture che perdono, acqua stagnante, murales vandalici, trofei dimenticati tra le ragnatele e un cartellone che recita “Stagione Sportiva 2019/20”, sembra che il tempo si sia fermato a prima del Covid. La struttura appare come se fosse stata abbandonata in fretta e furia, senza nemmeno il tempo di raccogliere oggetti o attrezzature che avrebbero potuto essere utili in futuro.

“La vicenda della piscina è emblematica di come non si amministra una città”, tuona Nicola Giordano, presidente della Commissione Bilancio, che insieme ai colleghi Rino Genovese e Antonio Bellizzi ha effettuato un sopralluogo presso la struttura sportiva, ormai in disuso da tempo. Nel mirino del consigliere del Pd c’è l’ex sindaco Gianluca Festa: “È a lui che chiediamo chiarimenti su questa situazione”, afferma Giordano. Sulla vicenda dell’attuale sindaco Laura Nargi, Giordano aggiunge: “Non abbiamo bisogno di chiedere a lei cosa intenda fare, lo chiediamo a lui (Festa, ndr), perché è il vero padrone dell’amministrazione comunale”.

“Qui le infiltrazioni sono evidenti, proprio come nella politica avellinese”, osserva Rino Genovese, prima di annunciare nuove tappe della Commissione presso altre strutture cittadine, come la Città Ospedaliera. “Questa piscina, che potrebbe essere un fiore all’occhiello per la città, versa invece in condizioni disastrose”, si rammarica Antonio Bellizzi. “Il Consiglio Comunale deve fare luce su questa situazione e trovare il modo di riaprirla il prima possibile”, conclude.