Il principe dona il “boschetto” al Comune. Boglione: nascerà un’area fitness

Il “Boschetto del Principe” sara’ donato al Comune di Lauro che realizzera’ un’area fitness. Questa mattina il sindaco Rossano Sergio Boglione ha ricevuto la visita del Principe Pietro Lancellotti giunto a Lauro per ultimare la donazione del “Boschetto Lancellotti” al Comune. Come annunciato dallo stesso primo cittadino sulla sua pagina: “L’area diventerà uno spazio pubblico all’interno del quale verrà creato un percorso fitness in cui potersi dedicare al benessere fisico e psichico. Saranno inoltre allestite aree attrezzate”. E Boglione ha aggiunto: “Un nuovo successo per la nostra amministrazione” e ha continuato il sindaco di Lauro “Siamo lieti di poter riqualificare un’area verde mettendola a disposizione dei cittadini. Ringrazio l’avvocato Antonio Casoria e l’avvocato Pasquale Colucci per essersi occupati delle questioni burocratiche e per aver seguito passo passo la vicenda. Il nostro impegno per una Lauro sempre più vivibile e green proseguirà.”