VIDEO/ Da Gaza ad Avellino, il M5S rilancia pace e aree interne: preoccupazione per Carotenuto fermato dall’Idf

Da Gaza alle aree interne. È stato un incontro dai forti contenuti politici e umani quello che ha visto protagonista ad Avellino il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, arrivato in città per sostenere la lista pentastellata alle amministrative a supporto del candidato sindaco del campo largo Nello Pizza. Croatti, reduce dall’esperienza nella prima “Global Sumud Flotilla”, la missione umanitaria internazionale contro il blocco navale della Striscia di Gaza, ha acceso i riflettori sulla vicenda che coinvolge il deputato M5S Dario Carotenuto, fermato insieme ad altri attivisti dall’esercito israeliano nel corso della seconda flottiglia diretta verso Gaza. Anche Carotenuto, nei giorni scorsi, era stato ad Avellino per sostenere la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. “L’ho sentito fino a poche ore fa – ha spiegato Croatti –. Sono state una delle ultime barche intercettate in maniera illegale dall’Idf. Sono stati praticamente rapiti e sembra siano stati utilizzati anche proiettili di gomma. Il ministro Tajani ha chiesto chiarimenti. Teniamo alta l’attenzione e siamo preoccupati per il nostro collega”.

Accanto alle questioni geopolitiche, al centro dell’incontro anche i temi legati al territorio irpino e alle difficoltà delle aree interne. A intervenire sono stati gli ex consiglieri regionali Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi, che hanno ribadito la necessità di una maggiore attenzione verso l’Irpinia.