Noi di Centro, focus su diritti e salute: confronto con i medici su Isochimica, amianto e welfare urbano

Diritti delle persone, tutele da salvaguardare, il recupero degli spazi pubblici da utilizzare per realizzare un welfare sociale e ancora prevenzione, screening, con attenzione alle vicende che da anni interessano tristemente la comunità come l’ex Isochimica e le realtà abitative con la presenza di amianto: sono state tra le questioni affrontate nel corso dell’incontro promosso dalla lista Noi di Centro presso la sede del Comitato Elettorale ad Avellino con la partecipazione dei medici Antonio Sorrentino pneumologo, dott. Aldo D’Andrea chirurgo e il senologo Carlo lannace. Sala gremita di candidati, amici e simpatizzato. Si è trattato di un nuovo importante momento di confronto, dopo quello con l’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca e quello su Rigenerazione, Mobilità e Infrastrutture con l’intervento di tecnici e il rilancio della proposta di collegamento ferroviario Napoli-Avellino.

“Le riflessioni – ha detto il coordinatore regionale Pasquale Giuditta- costituiranno il contributo di Noi di Centro al programma del candidato sindaco Nello Pizza”