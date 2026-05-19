Furto di vasi al cimitero: arrestato in flagranza dai Carabinieri un 35enne sannita

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 35enne della provincia di Benevento, ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro la persona e il patrimonio, nella mattinata odierna avrebbe asportato 17 vasi in rame da alcune tombe all’interno del cimitero comunale di San Martino Valle Caudina.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, dopo aver perpetrato il furto, nel tentativo di allontanarsi, il 35enne avrebbe urtato un veicolo in sosta. Il proprietario dell’auto danneggiata ha immediatamente allertato i Vigili Urbani e i Carabinieri, consentendo il tempestivo intervento delle pattuglie.

I Carabinieri, supportati da personale della Polizia Municipale, hanno quindi intercettato e fermato il presunto autore del furto che, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso dei 17 vasi in rame, successivamente restituiti ai custodi cimiteriali per il riposizionamento sulle rispettive tombe.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al giudice per il rito direttissimo previsto nella mattinata di domani.