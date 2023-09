VIDEO/Comitato per la sicurezza ad Ariano, Spena: potenziamento Commissariato

Si è riunito nella sala consiliare del Comune di Ariano Irpino, convocato dal Prefetto Paola Spena, il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in seguito ai numerosi furti registrati nella città del Tricolle ed al conseguente stato di allarme che si è diffuso tra la cittadinanza.

Presenti i rappresentati di tutte le Forze dell’Ordine, della Procura e dell’Amministrazione comunale. Un incontro blindatissimo al termine del quale la dottoressa Spena non ha mancato di fare un punto con la stampa.

Il Prefetto ha sottolineato che i dati rispetto ai reati predatori sono in decremento, nonostante ciò resta prioritario il tema della percezione dell’insicurezza da parte dei cittadini, da qui la risposta dello Stato con una maggior presenza, con un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in loco, con la prospettiva nell’ambito del riordino complessivo dei Commissariati di un incremento di agenti anche per il Commissariato di Ariano e con l’impegno di ripetere in maniera cadenzata questi incontri.

Molto soddisfatto il Sindaco di Ariano, Enrico Franza, per i risultati dell’incontro e gli impegni presi per contrastare una micro-criminalità organizzata nei confronti della quale non si può abbassare la guardia. Presto sarà anche implementata la videosorveglianza con telecamere di nuova generazione che leggono le targhe.

(Interviste al Prefetto Paola Spena ed al Sindaco Enrico Franza)