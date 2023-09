Case ed ospedali di comunità, “patto” Provincia-Asl

Una stretta di mano ed un sorriso. “Patto” di ferro tra Rizieri Buonopane e Mario Ferrante, ovvero tra Provincia ed Asl di Avellino. L’obiettivo, dichiarato, è di non far disperdere nelle lungaggini burocratiche i fondi per la realizzazione degli ospedali e della case di comunità in Irpinia.

I progetti sono stati predisposti, l’amministrazione provinciale provvederà a convocare le conferenze di servizi per ottenere in maniera rapida i pareri e i lasciapassare. Dieci le case di comunità e quattro gli ospedali previsti, sono fondi del Pnrr, quindi occorre fare presto.

In tempi brevi, ci saranno le gare d’appalto. Ferrante assicura: “Siamo in una fase abbastanza avanzata. Dobbiamo trovarci già pronti per il 2026, quindi dobbiamo già avere il personale necessario (infermieri territoriali 200)”.