FOTO / Claraluna Iandolo è Miss Irpinia 2023

Splende la luna sulla bellezza made in provincia. Miss Irpinia 2023 ha incoronato Claraluna Iandolo di Avellino. Piazza gremita, ad Aiello del Sabato, per la finale della kermesse giunta alla 32^ edizione, organizzata sempre con impegno e dedizione dal patron Rino Iorio: una manifestazione che, da più parti, viene riconosciuta come un esempio di serietà e trasparenza. A fare gli onori di casa il sindaco di Aiello, Sebastiano Gaeta, con il consigliere Attilio Fiore e il dottore Ciro Palomba.

A condurre la serata, che ha visto 17 concorrenti in gara da tutti i comuni dell’Irpinia, Iorio insieme alle splendide Alessia Giusto e Giulia Della Sala. Due sfilate per le aspiranti miss, che hanno calcato la passerella davanti alla giuria presieduta dal caporedattore del Corriere dell’Irpinia Michela Della Rocca e composta da Rossella Colucci, la direttrice di Irpina News Ilenia Gubitosa, Nicola Raduazzo di Tgnews Av, Paola De Feo di Radio Punto Nuovo, il professore Antonio Suelzu, l’estetista Giovanna Salerno, Miss Irpinia 2022 Sabina Faccadio e miss Stellissima 2022 Carmen Pesa.

Al termine delle votazioni l’ambito titolo è stato assegnato alla splendida Claraluna Iandolo, che tra l’emozione e qualche lacrima, ha conquistato l’ambito titolo di reginetta della bellezza irpina.

Oltre alla fascia di Miss Irpinia, la Giuria ha assegnato i seguenti premi:

Miss Stellissima Siria d’Amore di S.Stefano del Sole

Miss Sorriso Naomi Martone di Serino

Miss Eleganza Federica Ingenito di S. Mango sul calore

Miss Aiello Rita Capossela di Aiello

Miss Mascotte Vanessa De Cillis di Montecalvo

Miss Cinema Chiara Cioffi di Cervinara

Miss Top Model Giusy D’Argenio di S.Potito

Un volto per la tv Camilla Biancardi

Lady Irpinia Elisa Falcone di Aiello

Nel corso della serata, inoltre, sono stati consegnati una serie di riconoscimenti agli irpini che si sono distinti in vari settori. Il traguardo sportivo è andato a Mario iannuzzi che ha conquistao il bronzo ai campionati nazionali europei di karate. Il nastro Azzurro invece è stato assegnato a Michela della Rocca, madrina della manifestazione. Infine il Nastro Verde, ambito premio che viene consegnato ogni anno al personaggio che ha dato lustro all’ Irpinia, è andato al calciatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Fabiano Parisi, originario di Serino.