VIDEO/ “Col G7 i fari del mondo sull’Irpinia”. Finanza: Minale saluta, arriva Erre

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Avellino: dopo più di tre anni saluta il Col. Salvatore Minale, al suo posto il Col. t.SPEF Leonardo Erre. Per Minale si chiude un ciclo ad Avellino e provincia tra sequestri record e importanti collaborazioni istituzionali, come lui stesso ha sottolineato: “Sono stati tre anni ricchi di soddisfazioni. Abbiamo sequestrato 1,7 miliardi in crediti legati al Superbonus oltre a 25 kg di cocaina in diverse operazioni. Ma non solo: la collaborazione con Procura, Agenzia delle Entrate e Prefettura è stata cruciale per il successo delle nostre attività”. Domani il Col. Minale presenzierà al vertice che si terrà in Prefettura sull’organizzazione del G7 Interno in programma a Mirabella Eclano. Al vertice parteciperà anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Tutto procede al meglio dal punto di vista della sicurezza e dell’organizzazione – spiega Minale -. Sono stati esaminati tutti i fattori di rischio. Sarà un ‘occasione unica perché saranno accesi i riflettori della comunità mondiale sull’Irpinia” conclude. Sul solco tracciato da Minale, proseguirà l’impegno del nuovo Comandante Provinciale Erre.

Il nuovo Comandante Provinciale

Classe 76, originario di Amelia in provincia di Terni, titolato scuola di polizia economico finanziaria, attualmente alla guida del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste, dove è giunto dal nucleo di Venezia nel 2020. E’ una parte del profilo del nuovo comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Avellino, il colonnello Leonardo Erre, che da sabato subentra all’attuale comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, il colonnello Salvatore Minale, che dopo tre anni lascia la guida di Via Pontieri. Nel corso della carriera, l’ufficiale ha ricoperto, tra gli altri, incarichi di staff presso il comando generale ed il ministero dell’economia e delle Finanze, nonché ruoli operativi alle sedi di Bologna e Cagliari. Nel settembre del 2023 ha guidato il più duro colpo ai narcos colombiani con il sequestro di 717 chilogrammi di cocaina pura al 70%. Di fatto Erre e’ uno degli ufficiali delle Fiamme Gialle che ha guidato la piu’ grande operazione sotto copertura antidroga in Europa.