Incidente mortale tra un’auto e una moto: deceduto il centauro

Poco fa, in Guardia Lombardi, lungo quella SS303- bivio Valle Ufida, due pattuglie della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenute a causa di un sinistro stradale mortale tra un’auto e una moto.

Nella circostanza un’auto condotta da una 47enne, avrebbe invaso la carreggiata opposta, impattatando frontalmente, con una moto, condotta da un 31enne.

La donna, è stata trasportata presso l’ospedale di Ariano Irpino, le sue condizioni di salute sono buone.

Purtroppo il motociclista è deceduto poco fa in Ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi a causa dei traumi riportati.

Accertamenti in corso dei Carabinieri