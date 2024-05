VIDEO/ Città al voto, ecco il Progetto Avellino Futura dell’avvocato Boccieri

“Io candidato sindaco in sostituzione di Luigi Urciuoli”. Così l’avvocato avellinese Vittorio Boccieri presenta la sua candidatura a sindaco della città con la lista “Progetto Avellino Futuro”. L’ex consigliere comunale ha accusato un grave malore nei giorni scorsi e per questo non è potuto essere in campo in questa contesa elettorale.

“Noi – spiega Boccieri – siamo riusciti a portare a termine il percorso da lui iniziato. E per questo reputo che abbiamo già. Porteremo avanti le sue idee e il suo programma, principalmente incentrato sulla trasparenza amministrative e sulla partecipazione dei cittadini”.

Allo stesso Urciuoli, Boccieri rivolge una preghiera di pronta guarigione: “Si sta riprendendo fortunatamente, anche se in maniera molto lenta. Il nostro auguri è che si rimetta quanto prima”.