VIDEO/Cinghiale ripreso in Villa comunale: arianesi preoccupati

Il video è già virale. L’avvistamento di un grosso cinghiale nella Villa comunale di Ariano Irpino, tra le giostrine dei bambini e nei pressi del campo da tennis “Renzulli” sta divertendo ed allo stesso tempo preoccupando gli arianesi.

L’ungulato è stato avvistato questa mattina presto dagli habituè dello jogging che, con la dovuta distanza, lo hanno ripreso e postato sui social dove circolano diversi video e foto.

L’animale non è sembrato curarsi affatto della presenza di persone, ha continuato ad annusare qua e là, in cerca di qualcosa da sgranocchiare nelle aiuole ed accanto ai cestini dei rifiuti. Appare evidente che è abituato alla presenza dell’uomo. E d’altra parte non è il primo avvistamento in zona.

Restano animali imprevedibili e da tenere alla larga dunque dopo i primi commenti divertiti e sarcastici, sono iniziate le esternazioni di preoccupazione da parte di fenitori in allarme per i figli che vanno a giocare in Villa e persone che vi praticano regolarmente sport. Trovarsi un cinghiale di quella stazza difronte mentre si corre può essere davvero pericoloso e potrebbe non esserci il tempo di fare video o foto.

La questione del sovrappopolamento dei cinghiali sta diventato un problema fuori controllo per tutta l’Irpinia. Oramai non c’è paese che non ne registri la presenza anche in zone antropizzate. Non si contano gli incidenti stradali dovuti all’impatto con un cinghiale o per l’irrompere improvviso sulla carreggiata dalla vegetazione di intere famiglie di cinghiali. Per gli agricoltori poi, è una vera piaga: campi ed orti devastati, interi raccolti distrutti, vigneti a rischio.