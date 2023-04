Avellino, cedole librarie digitali anche quest’anno per gli alunni delle Primarie

Il Comune di Avellino ha attivato anche per l’anno scolastico 2023-2024 il sistema automatizzato per la gestione delle cedole librarie digitali “SchoolNet”, a favore degli alunni della Scuola Primaria.

Dal 2 maggio al 15 giugno, le famiglie con figli che, nel prossimo anno scolastico, frequenteranno la Primaria ad Avellino dovranno inoltrare l’istanza per usufruirne.

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente on-line, con la procedura telematica disponibile sul sito istituzionale del Comune, alla sezione “Servizi al cittadino”, nell’area dedicata ai “Servizi alle scuole” ed alla voce “Cedole Scuola Primaria”. Qui bisognerà indirizzarsi su “Domanda online cedole Scuola Primaria 2023-2024. Allo scopo, sarà necessario il possesso di una delle identità digitali “Spid” o “CIE”.

L’istanza è obbligatoria per tutti. In sua assenza, non sarà possibile usufruire delle cedole. Per le iscrizioni alle classi prime, qualora il genitore non sia a conoscenza della sezione, andrà selezionata la voce “prima sezione non assegnata”. In presenza di più figli, ciascuna registrazione dovrà essere eseguita dal medesimo genitore.

Il settore Pubblica istruzione, guidato dall’assessore Giuseppe Giacobbe, ha anche previsto un numero di telefono ed un indirizzo e-mail per l’assistenza tecnica. Si potrà chiamare al numero 371/3048911 o scrivere a helpdeskavellino@eticasoluzioni.com, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, tutti i giorni esclusi i festivi.

In alternativa, sarà possibile contattare i numeri telefonici e l’indirizzo e-mail del Comune: 0825200531 e infoscuola@comune.avellino.it, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, e il martedì e il giovedì, dalle 15:30 alle 17.

Mini guide illustrative, infine, sono presenti sul sito dell’ente nell’area dedicata “Servizi per le Scuole” – “Cedole Scuola Primaria”.