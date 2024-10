VIDEO/ Caos Commissioni, Nargi: “Incidente di percorso. Errore di un singolo consigliere”

La sindaca Laura Nargi definisce quanto accaduto ieri con il voto per l’elezione dei presidenti delle sette commissioni consiliari come un “incidente di percorso”. In particolare, la situazione si è complicata nella Commissione Bilancio, generando una duplice frattura.

L’elezione di Nicola Giordano alla guida dell’organismo ha rivelato divisioni sia all’interno dell’opposizione — con la rinuncia di Antonio Gengaro al ruolo di coordinatore delle minoranze — sia tra la maggioranza. I gruppi “Davvero” e “W la Libertà”, entrambi vicini all’ex sindaco Gianluca Festa, hanno infatti denunciato un presunto inciucio politico tra “Siamo Avellino”, “Patto Civico” e parte del Pd.

Tuttavia, la sindaca minimizza l’accaduto, definendolo un semplice “incidente di percorso”. Nargi menziona anche un “errore di inesperienza politica commesso da una consigliera comunale (Antonella Coppola, ndr)”. Per lei, dunque, la questione si chiude qui, almeno stando alle sue parole: “Siamo — precisa — una maggioranza ampia ma anche coesa, impegnata a lavorare per la città e a risolvere i problemi”.

Infine, la sindaca commenta le parole dell’ex sindaco Gianluca Festa: “Si fa ancora chiamare sindaco? Io stessa utilizzo lo stesso appellativo per gli ex primi cittadini Enzo Venezia, Pino Galasso e Paolo Foti. Con Gianluca (Festa, ndr) c’è un ottimo rapporto di stima e amicizia che continuerà nel tempo”.