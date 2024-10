FOTO/ La Guardia di Finanza incontra gli alunni del Convitto di Avellino

Questa mattina, il Convitto di Avellino, diretto dal dirigente scolastico Attilio Lieto, ha ospitato un importante incontro in occasione della settimana della Protezione civile. Gli alunni hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la Guardia di Finanza, rappresentata dal Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Erre, e dai membri della Stazione SAGF di Sant’Angelo dei Lombardi. L’incontro ha avuto come tema centrale il soccorso in montagna. Durante la sessione, gli esperti hanno condiviso conoscenze e strategie per affrontare situazioni di emergenza, enfatizzando l’importanza della preparazione e della collaborazione tra istituzioni e cittadini.

In aggiunta, le Fiamme Gialle irpine hanno consegnato due attestati di riconoscimento: uno al Convitto e uno all’istituto D’Orso, per gli elaborati creativi realizzati dagli studenti in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo.