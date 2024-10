Alla scoperta di sapori e tradizioni: a Volturara Irpina 37esima edizione della Festa della Castagna

Si terrà dall’11 al 13 ottobre la sagra della Castagna di Volturara Irpina, evento conclusivo del Cartellone estivo 2024, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, che ha portato oltre 50mila persone nella Valle del Dragone. Durante quest’ultima tre giorni, il borgo di Volturara Irpina si trasformerà in un luogo di incontro per amanti della gastronomia, delle tradizioni locali e della cultura popolare.

E’ un evento che valorizza la tradizione e l’identità rurale di Volturara Irpina, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e autentica, immersi nei sapori e nei profumi dell’autunno irpino. Previsti stand enogastronomici con piatti tipici a base non solo della castagna di Volturara, ma anche dei prodotti locali rinomati come il Fagiolo Quarantino.

Prevista anche la degustazione di dolci artigianali e vini irpini. In programma spettacoli folcloristici, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età, mercatini artigianali con prodotti tipici del territorio e creazioni fatte a mano. Com’è nello stile degli eventi volturaresi, sarà possibile accedere a visite guidate alle bellezze naturali del posto, come la suggestiva Piana del Dragone e al Museo etnografico.

Sarà possibile, infine, l’escursione alle Falesie di Volturara, utilizzare i maneggi, le aree attrezzate, le aree camper e il servizio Bike.

Programma:

Venerdì 11 ottobre 2024

– Ore 20:00: Apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile degustare piatti tipici a base di castagne e altri prodotti locali.

– Ore 21:30: Serata musicale con ASCARIME che accompagnerà i visitatori in un’atmosfera di festa.

Sabato 12 ottobre 2024

– Ore 9:00-13:00: Corso di specializzazione per Vie Ferrate per gli accompagnatori del CAI presso la Sala Consiliare (a cura dell’Amministrazione Comunale e della Polisportiva Terminio Academy).

– Ore 10:00-12:00: Visite guidate al Museo Etnografico e alla suggestiva Bocca del Dragone.

– Ore 12:00: Apertura stand gastronomici.

– Ore 13:30: Intrattenimento musicale con MICROKOSMO.

– Ore 14:30-17:30: Sessione pratica del Corso di specializzazione per Vie Ferrate per accompagnatori CAI presso la Tensostruttura di Volturara.

– Ore 15:30-17:30: Altre visite guidate al Museo Etnografico e alla Bocca del Dragone.

– Ore 19:30: Apertura stand gastronomici.

– Ore 21:30: Intrattenimento musicale con FUSION.

– Ore 00:00: Disco Night con DJ RAF COLUCCI e DJ ROB DEL PERCIO**.

Domenica 13 ottobre 2024

– Ore 9:00: Terza edizione del Torneo della Castagna (categorie Pulcini e Primi Passi) presso la Tensostruttura di Volturara Irpina.

– Ore 10:00 12:00: Visite guidate al Museo Etnografico e alla Bocca del Dragone.

– Ore 12:00: Inaugurazione della Area Fitness (a cura dell’Amministrazione Comunale).

– Ore 12:30: Apertura stand gastronomici.

– Ore 13:30: Intrattenimento musicale con LE RIFLESSIONI.

– Ore 15:30:17:30: Ultime visite guidate al Museo Etnografico e alla Bocca del Dragone.

– Ore 19.30: Apertura stand gastronomici.

– Ore 21:30: Intrattenimento musicale con PLAYLIST ITALIA, un viaggio attraverso la musica italiana.

Per tutta la durata della manifestazione saranno disponibili aree per campeggio e picnic, oltre a parcheggi dedicati per pullman e camper. Un’occasione imperdibile per scoprire i sapori e le tradizioni della nostra terra in un’atmosfera di festa.