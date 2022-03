VIDEO/ Camorra, il Procuratore Airoma agli studenti di Cervinara: “Finisce in due modi, in carcere o ammazzati”

Camorra, il Procuratore di Avellino Domenico Airoma agli studenti del “De Sanctis” di Cervinara: “Non fatevi affascinare dalla figura del boss, lasciate perdere Gomorra. Finisce solo in due modi: in carcere o ammazzati”. L’incontro si è tenuto in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

A fare gli onori di casa nell’Aula Consiliare “Sacco” la sindaca Caterina Lengua e la dirigente scolastica Antonia Marro. Presente anche il Provveditore Rosa Grano.