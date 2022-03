Grottaminarda, inaugurata l’autostazione AIR. De Luca: “Si parte dopo 13 anni di lavori e 11 milioni di euro spesi”

Inaugurata oggi l’autostazione dell’AIR a Grottaminarda. Al taglio del nastro hanno partecipato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente della Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, l’amministratore unico dell’AIR Anthony Acconcia, il costruttore Angelo Antonio D’Agostino, i consiglieri regionali irpini, gli amministratori dei comuni dell’Area Vasta della Valle dell’Ufita e autorità civili, militari e religiose.

Il presidente De Luca ha dichiarato: “Si tratta di un’opera fondamentale, che rivoluzionerà la strategia dei trasporti e della viabilità nelle aree interne irpine. Il terminal di Grottaminarda è uno e snodo strategico per i flussi di persone e merci. Questo grazie sia alla presenza del casello autostradale dell’autostrada A16 sia alla stazione ferroviaria “Hirpinia” per il collegamento diretto Napoli-Bari”.

I lavori, durati 13 anni, sono costati 11.185.691 euro di cui 10 milioni finanziati dalla Regione Campania attraverso fondi europei, furono appaltati nel 2009.

L’Amministratore Unico di Air, Anthony Acconcia: “Per me è un privilegio consegnare alla città di Grottaminarda e alla provincia di Avellino l’autostazione. Si tratta di un’opera importante non solo per la Valle dell’Ufita, ma per l’intero Mezzogiorno, che restituisce all’Irpinia una centralità strategica per i trasporti”

