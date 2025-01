Video/”Botte” di Capodanno in Piazzetta Agnes: il deputato Borrelli pubblica video-denuncia

AVELLINO- Peggio dei botti di Capodanno ci sono solo le botte. Soprattutto se la “scazzottata” in questione avviene mentre ci sono famiglie e bambini che si preparano a festeggiare la fine dell’anno o a partecipare al concerto di Coez. La rissa è avvenuta in Piazzetta Agnes, le cause non sono note. Le immagini però riprendono varie persone coinvolte. Il video e la denuncia sono stati pubblicati dal deputati ambientalista Francesco Emilio Borrelli, che ha già annunciato di averlo inviato alla forze dell’ordine: “Decine di persone sono state coinvolte in una maxi-rissa avvenuta ad Avellino nei presi della Villa comunale poco prima dell’inizio del concerto di Coez- si legge nel messaggio del deputato- Nelle immagini, inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, si vedono gruppi di giovani affrontarsi con pugni e calci; alcuni di loro utilizzano anche oggetti contundenti trovati lungo la strada. Intorno famiglie e bambini impauriti che scappano. “Scene vergognose che hanno causato momenti di panico tra le migliaia di persone giunte per godersi il concerto di fine anno e divertirsi in allegria. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine affinchè siano identificati tutti i protagonisti della rissa nell’auspicio che vengano puniti severamente per aver messo in pericolo l’incolumità dei presenti e per aver rovinato il Capodanno a tanti loro concittadini”. Questo il commento di Borrelli.