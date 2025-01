I ladri non si fermano neanche alla vigilia di Capodanno: via con vestiti e biancheria

VALLO LAURO- Ladri in azione mentre le famiglie si riunivano per il “cenone” di Capodanno. E’ quanto avvenuto nella serata della Vigilia nel Vallo di Lauro. Una “batteria” di malviventi, sicuramente in trasferta, ha preso di mira prima una villa alle porte di Lauro e poi un’abitazione di Taurano. Il primo colpo, anche grazie alla segnalazione di un cittadino, che ha notato un Suv parcheggiato con le quattro frecce accese davanti alla villa e si e’ insospettito. Per i malviventi giusto il tempo di mettere a soqquadro alcune stanze, non trovando probabilmente quello che cercavano e accontentandosi di abiti e biancheria a quanto pare. Fallito anche il raid a Taurano. Su entrambi gli episodi sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato, gli agenti del locale Commissariato di Ps.