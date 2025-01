Lauro, manifesti della minoranza rimossi: scoppia il caso di fine anno

LAURO- Un fine anno scandito dal caso “manifesti” nel comune del Vallo di Lauro. Quello affisso nella notte tra il 30 e il 31 dicembre e scomparso poco dopo le sette del giorno stesso della “vigilia” di Capodanno. Ad occuparsi della rimozione, come hanno scritto gli stessi esponenti del gruppo di opposizione sui social, sarebbe stato il personale dell’ Acm, l’ azienda municipalizzata del Comune di Lauro. Alla base una questione di “affissione abusiva”. Resta da capire se i manifesti dovessero solo essere “censurati” o “strappati”. Intanto però la polemica sulla forma non ha fatto venire meno la sostanza delle questioni poste dal gruppo di minoranza nei confronti dell’amministrazione comunale guidata da Rossano Sergio Boglione. La prima e’ legata ai conti. Il titolo del manifesto non a caso è “il buco di fine anno”, con un sottotitolo ancora più eloquente: il Dissesto è ormai imminente. Come già denunciato nei giorni scorsi, i consiglieri del gruppo di minoranza hanno evidenziato come : “Il dott. Eduardo Oliva – Assessore al bilancio del Comune di Lauro – ci ha fatto pervenire la documentazione contabile relativa alle verifiche di cassa effettuate dal Revisore dei conti. Come gia ampiamente esposto durante il consiglio comunale del 18/12/2024, ci appare doveroso condividere la circostanza che da tale documentazione emerge che lae cassa, liquidità dell’ente) ammonta ad euro 2.750. 000 mentre la cassa della tesoreria (liquidita’ in banca) ammonta ad € 2.810.000 somma totalmente vincolata, l| Revisore dei conti raccomanda: “il sottoscritto richiama l’ente sulla necessità di una corretta gestione della cassa vincolata , in modo da allineare il valore

della tesoreria a quello della_contabilità dell’Ente”. Successivamente, con giunta n.175 (assente il Vicesindaco) del 18/12/2024 – guarda caso lo stesso giorno del Consiglio comunale quando abbiamo sollevato la problematica – si è approvata l’Anticipazione di tesoreria con l’utilizzo

in termini di cassa delle entrate vincolate ai sensi del d.lgs. 267/2000 anno 2025″.

E hanno aggiunto per “precisare e semplificare alcune cose:1. Nel 2021, ad inizio mandato, la cassa del Comune di Lauro era di circa 4.5 milioni di euro.2. Oggi l’ente ha in cassa oltre due milioni e mezzo di euro ma che tali importi sono totalmente vincolati per effettuare specifiche spese come previsto da Legge; L’ente per poter affrontare le spese di tutti i giorni, ha dovuto per forza di cose autorizzare con apposita delibera di Giunta l’utilizzo dei fondi vincolati;In parole povere la Cassa del Comune, grazie agli sprechi dei nostri amministratori, oramai è vuota”.

E ci sono anche una serie di domande: E’ vero che il Comune di Lauro ad oggi deve ancora restituire al Ministero circa 1 milione di euro ? E’ vero che la società Irpiniambiente vanta un credito di circa 700.000 euro? E’ vero che ad oggi il comune di Lauro ha ancora debiti con la Provincia ed Altri Enti? E’ vero che il Comune di Lauro ha un contenzioso di circa 800.000 euro ? E’ vero il comune deve riconoscere altri 350 mila euro per la server ?”. L’altro capitolo riguarda le opere pubbliche. Quelle per cui l’amministrazione comunale ha di recente sottolineato il completamento o la progettazione. La minoranza ha ironicamente concluso il suo manifesto facendo riferimento al fatto che “e’ bello fare le barricate con i mobili degli altri”. In sostanza per una serie di opere i fondi erano stati già ottenuti dall’amministrazione precedente. Ad esempio per il Palazzo Comunale “Finanziamento per i lavori avuto nel 2018. Ad oggila struttura non ancora accessibile. Facciate belle, ma inutilizzabili”. Il calcetto di Via Del Balzo: “opera già avviata dalla vecchia amministrazione (Delibera di Giunta n. 105 del 21/10/2020). Ad oggi, dopo circa 3 anni, ancoraun cantiere a cielo aperto. E pensare che il campo della Juventus è stato realizzato, da zero, in soli due anni!”. Per il Lauro Sporting Village: Fondi e progettazione già avviati dalla vecchia amministrazione (Determina Reg. Gen. 576 del 16/12/2020 e Determina Reg. Gen. 573 del 16/12/2020)”. Infine per i

Lavori al Cimitero Comunale Ristrutturazione e messa in sicurezza dell’entrata già avviata dalla vecchia amministrazione nell’anno 2020″. .