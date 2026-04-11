VIDEO/ Avellino celebra il 174° anniversario della Polizia di Stato alla presenza del ministro Piantedosi

Si è svolta oggi ad Avellino, presso il Teatro Carlo Gesualdo, la cerimonia per celebrare il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. All’evento hanno preso parte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, e il prefetto di Avellino Rossana Riflesso, accolti dal questore di Avellino Pasquale Picone.

Nel corso della cerimonia, il ministro Piantedosi, accompagnato dal Capo della Polizia Vittorio Pisani, ha conferito la promozione per merito straordinario a cinque poliziotti che si sono particolarmente distinti nello svolgimento del servizio. Al termine dell’iniziativa si è esibita la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Massimiliano Profili, con l’intervento del soprano Martina Paciotti.