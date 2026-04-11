M5S Avellino, nuove nomine nel gruppo territoriale

Il ruolo di Vice Rappresentante Vicario è stato assegnato al dottor Sergio Pagliarulo, mentre i vice rappresentanti saranno la professoressa Enza Senato e la dottoressa Maria Assunta Damiano.

Il dottore Agostino De Rosa resterà referente alla formazione degli attivisti, mentre Matteo Pinchera referente giovani.

La professoressa Tiziana Guidi, storica attivista, referente politiche di genere, si dedicherà a promuovere un’attenzione costante alla parità e all’inclusione. Mentre la dottoressa Simona Romani sarà referente ai progetti.

<<Tutti i Vice Rappresentanti e i Referenti sono pronti a ricoprire il proprio ruolo con educazione, serietà e competenza, convinti che solo attraverso il lavoro di squadra e l’impegno condiviso si possa contribuire al miglioramento della città di Avellino. Al tempo stesso, il Movimento 5 Stelle di Avellino si impegna a lavorare con passione e dedizione, con l’obiettivo di portare ascolto, innovazione e cambiamento concreto in ogni angolo della nostra città. Siamo pronti a fare la nostra parte e a rappresentare con orgoglio i valori che ci guidano>> – ha scritto sui propri canali social la Rappresentante Sara Spiniello.