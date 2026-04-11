L’ultimatum di Gubitosa al PD: “Entro lunedì un nome unitario o lo indicherà il M5S”

Michele Gubitosa lancia un ultimatum al Partito Democratico sul nodo delle prossime amministrative ad Avellino. A margine della Festa della Polizia, in corso questa mattina al Teatro Gesualdo, il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle ha affidato ai cronisti un messaggio netto rivolto agli alleati e, in particolare, al PD irpino, chiamato a sciogliere in tempi rapidissimi il rebus sulla candidatura a sindaco.

“Il tempo per il Partito Democratico è scaduto. Entro lunedì il PD dovrà indicare un nome unitario. Abbiamo riconosciuto al PD irpino la possibilità di esprimere la candidatura, anche in ragione del risultato ottenuto alle ultime amministrative, dove è stato il partito con la percentuale più alta. È stato un atto di responsabilità politica. Mi rivolgo a tutte le aree del Partito Democratico: pur nelle diverse sensibilità e nelle legittime correnti interne, devono ricordarsi di appartenere a un unico partito. La dialettica politica è naturale, anzi è un valore, ma in questo momento siamo andati ben oltre il limite. Ora devono smetterla con le divisioni interne e dimostrare di essere in grado di convergere su una proposta realmente condivisa. La città non può più attendere i tempi delle loro liti. Se entro lunedì non arriverà un accordo, sarà il Movimento 5 Stelle a indicare il nome del candidato sindaco. La pazienza è finita”.

Gubitosa è intervenuto sul delicato nodo delle prossime amministrative, lanciando un messaggio chiaro agli alleati e in particolare al Partito Democratico. Toni fermi, parole nette e una scadenza precisa: entro lunedì dovrà emergere un nome unitario, altrimenti sarà il Movimento 5 Stelle a rompere gli indugi indicando il candidato sindaco.