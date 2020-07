Avellino, ancora un incendio in un negozio. Circa una settimana fa, era accaduto in via Zigarelli, in pieno centro. Oggi pomeriggio, fiamme in via Due Principati.

Sul posto, due squadre dei vigili del fuoco che hanno localizzato il principio d’incendio spegnendo le fiamme evitando che si propagassero al resto della struttura. Al momento in cui si è verificato il fatto, il negozio era chiuso per la pausa pranzo.