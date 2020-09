In Evidenza Politica Primo Piano Video VIDEO / “Accetto con coraggio questa sfida, faccio politica con il cuore: le esigenze delle famiglie al primo posto”. Regionali, parla Anna Nazzaro 10 Settembre 2020

Vicesindaco di Atripalda e nota imprenditrice della cittadina della Valle del Sabato. Anna Nazzaro ha deciso si mettersi in gioco anche per le ormai imminenti elezioni regionali. “Più persone e gruppi di persone mi hanno chiesto di scendere in campo. Prima di accettare ho riflettuto molto, perché la candidatura alle Regionali è una cosa impegnativa ed importante. Credo molto nel popolarismo sturziano e nella visione moderna del popolarismo sturziano rappresentato dalla lista Fare Democratico-Popolari. Ma la spinta maggiore me l’ha data proprio la carica che ricopro, perché mi ha fatto rendere conto che, a fronte della tante istanza che arrivano quotidianamente dai cittadini, è necessario un riferimento in Regione”.

“Accetto con coraggio questa sfida, parlo con il cuore, non faccio politica per ambizione e non nasco da un percorso ben deifinito, visto che non sono mai stata troppo vicina ai partiti. Da imprenditrice mi confronto da 35 anni, ogni giorno, con le persone e vivo sulla mia pelle tanti problemi”.

“Stiamo vivendo un periodo di grave crisi, dobbiamo dare sostegno soprattutto alle famiglie e dobbiamo contrastare questa crisi di lavoro. Serve lavoro, il lavoro è pane quotidiano. Dobbiamo dunque investire nelle imprese in particolare”.

Tanti altri gli argomenti trattati con Anna Nazzaro. Guardate dunque l’intervista realizzata questa mattina.