VIDEO/ “Abbiamo fatto una bellissima figura, il Ministro Piantedosi manterrà le promesse”

“Abbiamo fatto una bellissima figura, il Ministro Matteo Piantedosi è una persona seria: manterrà le sue promesse”. Così il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso nel post G7, il vertice internazionale che ha visto l’Irpinia protagonista sulla scena mondiale seppur per pochi giorni. La rappresentante territoriale di Governo, a conclusione del summit dei Ministri dell’Interno del Paesi membri del G7, ha tracciato un bilancio incontrando la stampa locale presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo.

“C’è una soddisfazione enorme per il fatto che tutto sia andato molto bene” ha sottolineato il Prefetto, rimarcando però che come Prefettura “eravamo pronti a gestire qualsiasi evenienza. L’Irpinia – ha aggiunto ancora – è una terra di eccellenze e queste eccellenze vanno conosciute nel mondo. Questo vertice è stato sicuramente una bella vetrina”. Il Prefetto ha voluto ringraziare ancora una volta il Capo del Viminale e sulle richieste avanzate dai sindaci all’esponente di Governo, ha assicurato: “Il ministro è una persona seria e mantiene ciò che promette, nei limiti del possibile, perché, ovviamente, i miracoli non li può fare nessuno. Tuttavia io sono fiduciosa e penso che tutti dovrebbero esserlo”.